Mardin'in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde anız, Savur ilçesi Kayacıklar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangınlar, kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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