Mardin'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı

Mardin\'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Abdurrahman D., otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

17.07.2024 15:21
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İpek yolunda Dedeman Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman D'ye (68), otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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