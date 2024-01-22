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Mardin'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi - Son Dakika
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Mardin'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması gerçekleştirildi. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış 25 kilo güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin\'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi
22.01.2024 - 15:20,
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması gerçekleştirildi. Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış tahrip etkisini artırmak için 2 kilo piknik tüpü ve 5 kilo çivi ile güçlendirilmiş 25 kilo EYP düzeneği tespit edildi.

Düzenek, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Yola Tuzaklanmış EYP İmha Edildi - Son Dakika
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