Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular - Son Dakika
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Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular

Mardin\'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular

Mardin'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şebeke, yüksek kar vaadinde bulundukları vatandaşlardan para toplamaya başladı. Şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle ödemeler yaptı. Vatandaşların güvenini kazanan şebeke 140 milyon dolarla kayıplara karıştı. Dolandırıcılık olayının duyulması sonrası Nusaybin'de ortalık karıştı. Mağdurların sayısı yüzlerle ifade edilirken, parasını kaptıranlar arasında polisler, doktorlar, kuyumcuların da olduğu ortaya çıktı.

19.07.2024 16:14
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen bir grup, kurdukları şebeke ile vatandaşlara yüksek kar vaadinde bulunarak, başlattıkları dolandırıcılık olayını sırasıyla Midyat, Kızıltepe, Artuklu ilçelerine, sonrasında ise Şanlıurfa'ya taşıyarak piyasadan 140 milyon dolar topladı. Şebeke, dudak uçuklatan parayla kayıplara karıştı.

2023 yılının ortalarında faaliyetlerine başlayan şebeke üyeleri topladıkları paraları elektronik cihaz ihracatı başta olmak üzere birçok sektörde değerlendirdiklerini belirterek, vatandaşları ikna etti. Kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden reklam çalışmalarını yapan şebeke üyeleri, gerçekte olmayan faaliyetleri varmış gibi göstererek, parasını değerlendirmek isteyenleri kandırdı.

GÜVENLERİNİ KAZANIP DAHA YÜKSEK PARALARI ALDILAR

Mardin Haber'de yer verilen habere göre paralarını aldıkları vatandaşlara verdiği sermaye oranında döviz bazında kar vaadinde bulunan şebeke üyeleri, vatandaşları ikna etmek için kısa vadeli faizlerle sermaye sahiplerine ödemeler yaptı. Yapılan ödemelerin ardından vatandaşların güvenini kazanan şebeke üyeleri, ödeme yaptıkları kişilerden daha sonra daha da yüksek rakamlarda para almaya başladı.

140 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Uzun vadeli yatırımlarda paranın değerlendirileceğini söyleyen şebeke üyeleri güvenlerini kazandıkları vatandaşlardan her geçen gün yoğun talep alarak, beklemedikleri miktarda para toplayınca planın ikinci aşamasına geçti. İkinci aşamada tüm paraları yurt dışındaki takip edilemeyen deniz aşırı bankalara aktaran şahıslar 140 milyon dolar ile ortadan kayboldu.

İLÇEDE ORTALIK KARIŞTI

Şebeke üyelerinin ortadan kaybolmasının ardından Nusaybin'de ortalık karıştı. Şebeke üyelerinin evine giden vatandaşlar kimseyi bulamadı. Vatandaşlar eşlerinin bileziklerini dahi satarak, şebeke üyelerine kaptırdığını dile getirirken, mağdurların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

MAĞDURLAR ARASINDA KUYUMCULAR, DOKTORLAR, POLİSLER BİLE VAR

Edinilen bilgilere göre; şebekeye para kaptıranlar arasında çiftçiler, kuyumcular, banka müdürleri, öğretmenler, okul müdürleri, doktorlar, gazeteciler, polisler, esnaflar, iş adamları ve avukatlar da bulunuyor. Söz konusu kişiler arasında Mardin'in tanınan isimleri ve önde gelen iş adamlarının olması şebekenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Nusaybin, Şebeke, Mardin, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kadir Ari: Hiççç üzülmedim.. kayıtsız vergisiz kolay kazanç he.. şimdi ağlayın durun yapraklarrr 64 2 Yanıtla
    Bu Kim: son sozünde yikildim akdndks) ) 0 0
  • Ercan Aydın: Böyle haberleri duyunca nedenss üzülemiyorum. Kolay para kazanma ile hep daha fazlasını kazanma hırsı.. iyi olmuş demiyorum ama üzülmüyorumda 41 2 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Aza yetinmiyen çoğu hiç bulamazmış 33 0 Yanıtla
  • Ali Yolun: Midyat da mardindeydi,oraya pirince gidip evdeki bulgurdan olmuşlar. 28 0 Yanıtla
  • İsmail Karasu: bedava peynir sadece fare kapanında olur 24 0 Yanıtla
  • Victor Richman: Mardin de 140 milyon dolar mı varmış bölge iyi kalkınırdı bu parayla 18 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: diğerleri neysede kuyumcularin bu işe girmesine anlam veremedim 5 2 Yanıtla
  • Ali Atkoşan: Arda Turan 'a Haber verin kısa vadede çok para var vergide ödemiyorsun Temiz para diye söyleyin kendisi bile gelmez özel jet ile MİLYON DOLAR ları gönderir 4 1 Yanıtla
  • Murat Cemiloğlu: Mağdurlara Soğuk Su Benden. 5 0 Yanıtla
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