Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre arazi anlaşmazlığından kaynaklanan kavgada yaralanan kişiler, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

24.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:11
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mevlana Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada V.K. ile D.K.'nin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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