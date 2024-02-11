Mardin Nusaybin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, isimleri ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 12:20
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Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Nusaybin Mardin Yolu Caddesi'nde sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen Ford marka otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin Nusaybin\'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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