Mardinli uzman çavuş silah kazasında şehit oldu

MARDİN - Batman'da silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu şehit düşen Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taş, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi için Batman'da yapılan tören sonrası Mardin'e getirildi. Midyat İlçesi Altıntaş Jandarma Komutanlığında yapılan tören sonrası gözyaşları ve dualar arasında defnedildi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Taş'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, köyde hüzün hakim oldu.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Konutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.