Market Hırsızlığı: Kadınlar Takside Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Market Hırsızlığı: Kadınlar Takside Yakalandı

04.06.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dondurma ve içecek çalan 3 kadın, takside yakalandı. Marketçi zararını karşılayınca şikayetinden vazgeçti.

Marketten dondurma ve içecekleri alıp kıyafetlerine gizleyen kadınlar, ticari takside yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

Olay güvenlik kamerasına yansırken yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü

-Market sahibi zararının karşılanmasının ardından şikayetinden vazgeçti

ANTALYA - Antalya'da bir marketten parasını ödemeden dondurma ve içecek alıp kıyafetlerine saklayan 3 kadın, ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken plakası telsizden anons edilen taksi, Şahin Timi'nin dikkati sayesinde içindeki kadınlarla birlikte yakalandı. Şüphelilerden şikayetçi olan marketçi, zararının karşılanması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Olay dün saat 15.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen 3 kadın ve 1 küçük yaştaki çocuk işletmenin dışında duran dolaplardan yaklaşık 10'a yakın dondurma, 4 adet de içeceği kıyafetlerinin içine koydu.

Kıyafetlerinin içine sakladılar

Kadınlardan birisi aldığı market içine girerek aldığı ürünlerin fiyatını sordu. Bu sırada diğer iki kadın dolaptan aldıkları ürünleri kıyafetlerinin içine saklamayı sürdürdü. Durumdan şüphelenen market sahibi dışarı çıkarken kadınlar alışveriş yapmaktan vazgeçerek bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadınların ürünleri usta bir şekilde kıyafetlerinin içine sakladığını gören market sahibi tekrar dışarı çıktığında şüphelilerin yakın bir noktada bulunan taksi durağından ticari taksiye binerek bölgeden ayrıldığını gördü.

Şahin Timi'nin dikkatinden kaçmadı

İşyeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesinin ardından şüphelilerin bindiği ticari taksi polis telsizinden anons edildi. Bu sırada kavşak sisteminde görevli Şahin Timi telsizden anons edilen plakanın bulunduğu kavşaktan geçerek Yenigün Mahallesi ara sokaklara girdiğini fark etti. Aracın peşine düşen trafik polisi kısa süre sonra ticari taksiyi Yenigün Mahellesi 1051 sokak üzerinde durdurdu. Taksi şoförü olanlara anlam vermeye çalışırken araçta bulunan kadınlar ticari taksiden inerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi takviye olarak sevk edilirken 3 kadın, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Şüpheli kadınlar, bölgeye gelen asayiş ekibi tarafından gözaltına alınarak kimlik tespiti ve ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Market sahibi şikayetçi olduğu şüphelilerin zararı karşılaması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Taksici: "Ne olduğunu ben de anlamadım"

Olayın şaşkınlığını yaşayan taksici Veli Büyüksarı, "Durağın yanından taksime bindiler. Araç içerisinde 'Hepsini doldurma ben sana dedim' diye konuşuyorlardı. Tam durduk ineceklerinde polis arkadaşlar geldi. Bende ne olduğunu şaşırdım, ne yapacağımı da bilemedim. Polisler müdahale etti, hırsızlık olayına karıştıklarını söylediler. Bizim meslekte böyle şeyler olabiliyor. Kimin ne olduğunu bilemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Market Hırsızlığı: Kadınlar Takside Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:59:18. #7.13#
SON DAKİKA: Market Hırsızlığı: Kadınlar Takside Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.