Market Hırsızlığı: Kadınlar Takside Yakalandı

Marketten dondurma ve içecekleri alıp kıyafetlerine gizleyen kadınlar, ticari takside yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

Olay güvenlik kamerasına yansırken yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü

-Market sahibi zararının karşılanmasının ardından şikayetinden vazgeçti

ANTALYA - Antalya'da bir marketten parasını ödemeden dondurma ve içecek alıp kıyafetlerine saklayan 3 kadın, ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken plakası telsizden anons edilen taksi, Şahin Timi'nin dikkati sayesinde içindeki kadınlarla birlikte yakalandı. Şüphelilerden şikayetçi olan marketçi, zararının karşılanması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Olay dün saat 15.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen 3 kadın ve 1 küçük yaştaki çocuk işletmenin dışında duran dolaplardan yaklaşık 10'a yakın dondurma, 4 adet de içeceği kıyafetlerinin içine koydu.

Kıyafetlerinin içine sakladılar

Kadınlardan birisi aldığı market içine girerek aldığı ürünlerin fiyatını sordu. Bu sırada diğer iki kadın dolaptan aldıkları ürünleri kıyafetlerinin içine saklamayı sürdürdü. Durumdan şüphelenen market sahibi dışarı çıkarken kadınlar alışveriş yapmaktan vazgeçerek bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadınların ürünleri usta bir şekilde kıyafetlerinin içine sakladığını gören market sahibi tekrar dışarı çıktığında şüphelilerin yakın bir noktada bulunan taksi durağından ticari taksiye binerek bölgeden ayrıldığını gördü.

Şahin Timi'nin dikkatinden kaçmadı

İşyeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesinin ardından şüphelilerin bindiği ticari taksi polis telsizinden anons edildi. Bu sırada kavşak sisteminde görevli Şahin Timi telsizden anons edilen plakanın bulunduğu kavşaktan geçerek Yenigün Mahallesi ara sokaklara girdiğini fark etti. Aracın peşine düşen trafik polisi kısa süre sonra ticari taksiyi Yenigün Mahellesi 1051 sokak üzerinde durdurdu. Taksi şoförü olanlara anlam vermeye çalışırken araçta bulunan kadınlar ticari taksiden inerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi takviye olarak sevk edilirken 3 kadın, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Şüpheli kadınlar, bölgeye gelen asayiş ekibi tarafından gözaltına alınarak kimlik tespiti ve ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Market sahibi şikayetçi olduğu şüphelilerin zararı karşılaması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Taksici: "Ne olduğunu ben de anlamadım"

Olayın şaşkınlığını yaşayan taksici Veli Büyüksarı, "Durağın yanından taksime bindiler. Araç içerisinde 'Hepsini doldurma ben sana dedim' diye konuşuyorlardı. Tam durduk ineceklerinde polis arkadaşlar geldi. Bende ne olduğunu şaşırdım, ne yapacağımı da bilemedim. Polisler müdahale etti, hırsızlık olayına karıştıklarını söylediler. Bizim meslekte böyle şeyler olabiliyor. Kimin ne olduğunu bilemiyoruz" dedi.