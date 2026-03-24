Market Tartışması Kanlı Bitti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Manavgat'taki marketteki tartışma sonucunda 19 yaşındaki Hasan Şimşek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde markete gelen müşteriyle işletme sahibinin oğlu arasında çıkan tartışmanın ardından 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

21 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Hasan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan 19 yaşında gencin hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan K.'nın Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı ateşleyerek genci vurduğu anlar kayda girerken Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan K.'nın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hasan Şimşek, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Cinayet, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:55:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.