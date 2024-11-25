Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü - Son Dakika
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Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü

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Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelanda bir işçi hayatını kaybetti, arama sürüyor.

25.11.2024 09:27
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Marmara Adası'ndaki mermer ocağında heyelan kamerada: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı. Göçükte kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu tespit edildi. Ekipler, Ahmet Özmen'in cenazesine ulaşarak çıkarmaya çalışırken, Mustafa Dak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Heyelan anı, mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığını gösteriyor. Olay yerindeki iş makineleri ve kurtarma ekipleri, ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcıyor.

AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda devam eden çalışmalara, çevredeki diğer mermer ocaklarından getirilen iş makineleri de destek veriyor.

Marmara Adası\'nda Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Heyelan: 1 Ölü - Son Dakika
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