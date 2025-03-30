Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi

Marmaray\'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi

Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir kişinin intihar ettiği öğrenildi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin ''Seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır'' açıklaması yapılırken; intihar eden kişinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

30.03.2025 18:43
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İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir yurttaş intihar etti. Sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda bilgi yer alırken; resmi açıklama Marmaray'ın resmi hesabından geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerde gecikme yaşandığı bildirilirken; intihar eden kişiye ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Binali Şahin:
    Bu durağın adını değiştirin artık sıkıntı var adında 6 0 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bir şehidin ismini verin buraya bu kadar zor olmamali 2 0 Yanıtla
  • Nazife:
    Çok üzüldüm geçim zorluğudur ?????? 0 0 Yanıtla
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