Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti - Son Dakika
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Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

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Marmaray\'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
03.06.2025 14:11
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Marmaray\'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
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Marmaray'da çocuklarının yanında darbedilip burnu kırılan Deniz E.'nin olay öncesinde tartıştığı 19 yaşındaki Zehra A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde "Trene binerken bana 'çekil buradan, çocuklarımla geçemiyorum' dedi. 'Özür dilerim' dedim. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yaptı, Ağlamaya başladım" dedi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Marmaray'da yer verme tartışması nedeniyle çocuklarının yanında yumruklu saldırıya uğrayıp burnu kırılan Deniz E.'nin darp edilmesinde olayların seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

GENÇ KADINA HAKARET ETTİ, TRENDEN AĞLAYARAK İNDİ

Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D., Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yer tartışmasının başladığı anlarda Deniz E.'nin genç kadına hakaret ettiği iddia edildi. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, Zehra A.'nın Marmaray'dan ağlayarak indiği anlar yer aldı.

Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

HAKARET İÇERİKLİ KONUŞMAMA UYARISI

Deniz E.'nin Marmaray'a binerken tartıştığı Zehra A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım" dedi.

Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Zehra A.'nın , olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Marmaray'daki tartışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Zehra A.'nın ağlayarak Marmaray'dan çıktığı anlar yer aldı.

Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti
Kaynak: DHA

Marmaray, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İzbarco yoma:
    Zaten kimse adam haklıdır demiyo ordakilerinde bizim de verdfmiz tepki evlatlarının yanında darp olayı.yasanmasi zaten ne olursa olsun sebebo ne olursa olsun o şekil vurma hakkı yoktur 50 48 Yanıtla
  • 343434aslan:
    BURNU KIRILAN HAKETMİŞTİR FAKAT ÇOCUKLARININ YANINDA OLMASI İYİ OLMAMIŞ İNSAN ÇOCUKLARI YANINDAYKEN DAHADA TEMKİNLİ OLMASI GEREKİYOR 75 13 Yanıtla
  • R C G:
    konu yine siyasal islama baglandi. 47 36 Yanıtla
  • Larin_9285:
    ne güzel ülke dimi basın gücü yakında adamı ifamlık mahkum yaparlar 19 20 Yanıtla
  • ayd121212:
    Kavga kötü birşey fakat şu bir gerçek, tren, otobüs, yada minibüs veya avm giriş kapılarından 2 çocuk 1 baba yan yana girilmez, 2 çocuk önde Yanyana 1 babanın kolları her ikisinin omzunda olacak şekilde girilir babanın burda biraz hatası var gibi geliyor bana. 24 3 Yanıtla
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