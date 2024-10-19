Marmaris\'te 26 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede mahsur kalan 6'sı çocuk toplam 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Oğlan Boğuldu Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) müştereken kurtarıldı. - MUĞLA