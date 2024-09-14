Marmaris\'te 35 Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

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Marmaris açıklarında yasa dışı yollardan yelkenli tekne ile kaçma hazırlığında olan 35 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA