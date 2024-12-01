Marmaris'te 37 göçmen Yunanistan tarafından geri itildi - Son Dakika
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Marmaris'te 37 göçmen Yunanistan tarafından geri itildi

Marmaris\'te 37 göçmen Yunanistan tarafından geri itildi

Marmaris'te 37 düzensiz göçmenden 23'ü, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itildi.

01.12.2024 19:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde çok sayıda çocuğun bulunduğu 37 düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te 37 göçmen Yunanistan tarafından geri itildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 37 göçmen Yunanistan tarafından geri itildi - Son Dakika
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