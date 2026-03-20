Marmaris\'te Alkollü Kaza: Sürücüye Cezalar

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün alkol testi çıktı. 2.51 promil alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl konuldu ve para cezası verildi.

Bu sabah seyir halindeki bir otomobil Yunus Nadi Caddesi'ni takiben Çoban Petrol Kavşağı'ndan yeni Datça yoluna dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Tek taraflı yaşanan kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastanede tedavileri devam ederken kanda yapılan alkol kontrolünde sonuçlar, sürücü B.H 2.51 promil yanındaki yolcu E.E'nin ise 1.92 promil olarak belirtildi.

Alkol testinin ardından sürücüye ceza yağdı. Sürücü B.T alkollü araç sürmekten B.T'ye ikinci defa yasal alkol sınırı aşmaktan 50 Bin TL ceza, 2 yıl ehliyetine el konulması ve ayrıca trafiği güvenliğini tehlikeye düşürmekten de işlem yapıldığı bilgisi edinildi. - MUĞLA