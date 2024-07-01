Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı

Marmaris\'te Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Atak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 310 askeri gemileri ziyarete açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gemilerdeki askerler, ziyaretçilere gemiler hakkında bilgi verdi.

01.07.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri dahilinde Deniz kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Atak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 310 askeri gemileri ziyarete açıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile Marmaris Belediye Yat Limanı Akvaryum bölgesinde sabah saat 09.00 da ziyarete açılan askeri gemiler TCG Atak ve TCSG 310 saat 17.00 a kadar ziyarete açık kalacak. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği askeri gemilerdeki görev yapan askerler her ziyaretçi ile ilgilenerek gemileri hakkında hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bilgiler verdiler. Ziyaretlerinin ardından gurur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Türk ordumuzla gurur duyuyoruz, bizi gezdirdiler, bilgiler verdiler, düşmana korku salıyoruz Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuşarak teşekkürlerini ilettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Gemileri Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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