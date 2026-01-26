Takla atan otomobil elektrik trafosuna daldı: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaris-Datça Karayolu Asparan mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince de ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, elektrik trafosunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA