Marmaris'te Gazeteciye Saldırı: 2 Tutuklama

Muğla'da gazeteciye saldırı olayında 2 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'ın saldırıya uğraması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Marmaris ilçesinde 15 Nisan'da Çıldır Mahallesi'nde yolda yürüyen Murat Ersan'a saldırıda bulunulması ile ilgili Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve H.T. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, S.N.Y. adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer 2 kişi da serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.