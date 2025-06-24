Muğla'nın Marmaris ilçesi Kumlu Burun mevkiinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Kumlu Burun mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından kara üzerinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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