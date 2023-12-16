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Marmaris'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü - Son Dakika
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Marmaris'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan şoför, hastaneye kaldırıldığı ambulansla hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmaris\'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
16.12.2023 - 11:23,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Turunç Dereözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre su borusu döşeme projesinde çalışan hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Hakimiyeti kaybolan ve yoldan çıkan kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ve jandarma kamyon sürücüsü Şükrü Sarıkaya'yı kamyondan çıkarıp ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Ambulans ile hastaneye getirilen 58 yaşındaki kamyon şoförü Şükrü Sarıkaya'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan talihsiz adamın cenaze işlemleri için memleketi Elazığ'a gönderileceği bilgisi edinilirken,,ş kazası olarak tutanaklara geçen olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü - Son Dakika
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