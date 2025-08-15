Marmaris'te Kavga: Bir Genç Ağır Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı.

Olay, Marmaris'in Tepe Mahallesi 33. Sokak'ta yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bir genç, kafasından tornavida ile yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta film izler gibi izledi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA