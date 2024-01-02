Marmaris\'te kaybolan İsa Çifçi için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde yaşayan ve Marmaris'e gelerek yakınları ile birlikte 30 Aralık 2023 tarihinde çıntar toplamak için Balan Dağı'na gidip kaybolan İsa Çifçi için bölgede arama çalışmalarının dördüncü gününde de 100'den fazla kişi ve iz takip köpekleri ile devam etti. Bölgede gece insansız hava araçlarının da arama yaptığı bilgisi edinildi.

Geçtiğimiz Cumartesi Muğla bölgesinde çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkıp kaybolan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. İlk günden bu yana yapılan arama dördüncü gününde de arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı ve hava kararana kadar devam etti. Marmaris Milli Parklar İlçe Müdürü Mesut Gümüş'ün bölge hakkında bilgi vermesinin ardından arama faaliyetleri AFAD ve İlçe Jandarma koordinesinde gerçekleşti. Gruplar halinde bölgeye dağılarak yapılan aramaya AFAD, İlçe Jandarma, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, Orman İşletme ekipleri, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Asayiş, Jandarma Komando, Marmaris Avcılar Derneği ekipleri, Jandarma İz Takip Timi, ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte toplamda 100 den fazla kişi ile arama kurtarma köpekleri katıldı. Gece karanlığı çöktüğü için arama çalışmaları yarına kadar durduruldu. Gece İnsansız hava araçları ile aramaların devam edeceği bildirildi.

Kayıp ihbarının ilk gününden bu yana AFAD çağrısı üzere arama çalışmalarına katılan SAR Marmaris ekibinden Ferhat Üzüm " Marmaris operasyon ekibimiz. Balan mevkiinde AFAD dan gelen çağrı üzerine 31 Aralık saat sabah yedi sularında operasyona başladık. Beş kişilik profesyonel ekibimizle bölgelerde farklı alanlarda arama yapan yaklaşık yirmi kişilik bir ekibe dahil olduk. Bugün dördüncü gün şimdiye kadar yaklaşık dört kilometrelik bir alan didik didik arandı. Şimdi daha geniş bir alan aramak üzere ekiplerle intikal ettik bölgeye." şeklinde konuştu.

Ayrıca Üzüm, böyle durumlar ile karşı karşıya gelen ve kaybolduğunu düşünen kişilerin mutlaka olduğu bölgenin tam konumunu bir yakınına bildirmeli ve kıyafet parçası ya da taşlar ile bir işaret bırakması gerektiğinin önemine değindi.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Jandarma ekipleri 65 yaşındaki İsa Çifçi'nin şüpheli kaybı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bilgisi edinildi. - MUĞLA