Marmaris\'te mantar toplamak için dağa giden kişi aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için Balan Dağı'na giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan şahsı arama çalışmaları, 8. gününde 200'e yakın kişi ve iz takip köpekleri ile devam etti.

30 Aralık Cumartesi günü Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkan İsa Çifçi'den (65) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve Çifçi'yi arama çalışması başlatılmıştı. 8 gündür yapılan arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar devam ediyor. Sağanak yağış ve şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin bölgeye dağılarak yaptığı çalışmalarda AFAD, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, çevre ilçelerden gelen jandarma ekipleri, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, NAK, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma asayiş, jandarma komando, Avcılar Derneği üyeleri, Jandarma İz Takip Timi ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte 200'e yakın kişi yer alıyor. Ekipler, Çifçi'nin en son görüldüğü noktadan başlamak üzere dere yatakları, yangın havuzları, küçük mağaralar da dahil olmak üzere her yeri didik didik arıyor.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı ve şahsın yakınlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi. - MUĞLA