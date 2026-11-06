Marmaris\'te kayıp İsa Çifçi için Balan Dağı\'nda 80 kişilik ekip yeniden arama yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te çıntar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için yeniden arama başlatıldı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı çalışmalarda, Çifçi'ye ait bir iz bulunması hedefleniyor.

Yaklaşık üç yıldır haber alınamayan İsa Çifçi'nin bulunması için bugün sabah saatlerinde yeniden kapsamlı arama çalışması başlatıldı. O gün yanında olan aile bireyleri tarafından kaybolduğu iddia edilen Çifçi'yi arama çalışmalarının Balan Dağı'nda gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Marmaris Kaymakamlığının talimatıyla AFAD koordinesinde düzenlenen arama faaliyetine jandarma, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve milli parklar ekiplerinin yanı sıra avcılar ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katılıyor.

"Umudumuzu kaybetmeden devam ediyoruz"

Arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleriyle yaklaşık 80 kişilik bir grubun bölgede görev aldığını belirtti.

Kaya, "Biz umudumuzu kaybetmeden bu çalışmalarımıza tüm ekibimizle beraber devam ediyoruz. Vatandaşımızı buluncaya kadar da bu çalışmalar devam edecek" diyerek en ufak iz bile titizlikle arandığını aramalarında belirli periyodlarla süreceğini ifade etti.

Çifçi'nin kaybolmasına ilişkin adli sürecin de sürdüğünü belirten Kaya, kaybolduğu belirtilen bölgede yeniden arama yapılarak kendisine ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Ailesi 3 yıldır kayıp olan İsa Çifçi için gaiplik süreci başlatmak için de başvuru yaptığı bilgisi edinildi.

Çıntar toplamaya gitmişti

Kaybolduğu tarihte 65 yaşında olan İsa Çifçi, 30 Aralık 2023'te yakınlarıyla birlikte çıntar toplamak amacıyla Balan Dağı'na gitmişti. Elindeki kovayla mantar toplamak için yanındakilerden ayrıldığı iddia edilen Çifçi'den bir daha haber alınamamıştı. Kaybolmasının ardından başlatılan ve düzenli aralıklarla tekrarlanan arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı. Ailesinin talebi üzerine başlatılan yeni çalışmada ekipler, Çifçi'nin izine ulaşabilmek için bölgeyi bir kez daha tarıyor.

Kaybolmasına ilişkin adli süreç sürüyor

Çifçi'nin kardeşleri, olayın cinayet şüphesi yönünden de araştırılması talebiyle daha önce şikayette bulunmuştu. Başvurunun ardından dosyanın Jandarma cinayet büro ekiplerine devredildiği öğrenilmişti. İsa Çifçi'nin kardeşlerinin başvurusu kaybolmanın ardında bir suç bulunup bulunmadığının araştırılması talebini içerirken, Kaymakam Kaya da adli sürecin devam ettiğini bildirdi.