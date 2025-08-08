Marmaris\'te Kaza: 5 Yaralı

Marmaris- Datça Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpışırken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Marmaris ilçesi Datça Karayolu üzeri Hisarönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan bir araç kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak refüjden aşağı düştü. Kazada, 5 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza ile ilgili incelemebaşlatıldı. - MUĞLA