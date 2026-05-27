Balkonda mangal keyfi facia ile sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu

27.05.2026 14:47  Güncelleme: 14:53
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın balkonunda mangal hazırlığı sırasında tüp patladı, çıkan yangın itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Olay, Sarıana Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

