Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye gidiyor - Son Dakika
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Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye gidiyor

Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye gidiyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkii Kabakargı Koyu'nda çıkan orman yangınına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahale ediliyor. Vali Akbıyık, üç noktada enerjinin düştüğünü, gece görüşlü helikopterlerle kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, kara ulaşımının zor olduğu bölgeye arazöz ve ekipler çıkarma gemileri ile sevk ediliyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasının hedeflendiğini ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangının üç kısmında enerjisi düştü, inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkii Kabakargı Koyu'nda saat 17.45 sıralarında meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye arazöz ve yangın söndürme ekipleri ise çıkarma gemileri ile yangın sahasına intikal ettiriliyor. İlk çıkış anından itibaren toplamda 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahalenin gerçekleştirildiği yangında, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen gece görüşlü 3 helikopter de havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelerek yangınla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ise son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Üç noktada yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Vali Akbıyık "Bugün saat 17.45 civarı Marmaris ilçemizde, Adaköy mevkiinde bir orman yangını ihbarı aldık ve 10 dakika içerisinde Orman Bölge Müdürlüğümüz hava araçlarıyla müdahale etmeye başladık. Yangının çıktığı arazi dik, karadan maalesef ulaşımımız yok. Dolayısıyla da ağırlıklı olarak denizden ve havadan müdahale ettik. Ancak karadan da yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahalemiz devam ediyor. Bu müdahale esnasında Aksaz Milli Savunma Bakanlığımızın, Aksaz Üs Komutanlığımızın da hem çıkarma gemilerinden hem de helikopterlerinden faydalandık" dedi.

Çıkarma gemilerinin arazözleri ve orman yangın söndürme personelini yangın sahasına intikal ettirdiğini belirten Vali Akbıyık, "Ayrıca Sahil Güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor hem de büyük su atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar. Bu esnada bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızla Valiliğimizin başkanlığında koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar. Yangının üç kısmında enerjisi düştü, bir kısmı devam ediyor. Burayı da inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla, helikopterlerimizle, 3 helikopterimiz şu anda çalışıyor, kontrol altına almayı, enerjisini düşürmeyi hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var, arazi çok dik. Bu biraz bizim işimizi zorlaştırıyor ancak denizden tüm kurumlarımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, yine Aksaz Üs Komutanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm unsurlarını, tüm potansiyellerini kullanarak inşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Helikopter, Marmaris, 3. Sayfa, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris’te arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye gidiyor - Son Dakika

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