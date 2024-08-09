Marmaris\'te sahte zeytinyağı operasyonu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin dikkati, zeytinyağı adı altında satışa sunulan ancak menşei belli olmayan 672 litre yağın piyasaya sürülmesini önledi.

Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde piyasaya sürülmekte olan 672 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00 sularında seyyar satıcıları kontrol için görevde olan sivil zabıta ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takip etmeye başladı. İçmeler Kayabal Caddesi'nde bir restoranın önünde duran araçtan inenlerin zeytinyağı satışı yapmaya çalıştığını fark eden ekipler satışa müdahale etti. Satış yapmaya çalışan şahısları durduran ekipler yaptıkları kontrolde araçta kolilerce yağ buldu. Yapılan kontrolde türü belli olmayan, fatura, sevk irsaliyesi gibi belgeleri bulunmayan ve üzerinde herhangi bir bilgilendirici etiketin olmadığı 42 koliden oluşan 672 litre yağa el konuldu. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38/1 maddesi uyarınca M.E. ve Y.E. isimli şahıslara seyyar satış yapmaktan idari işlem uygulandı. El konulan yağların da imha edileceği bildirildi.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Zabıta ekiplerimizin dikkati sayesinde 672 litre sahte zeytinyağı piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Halk sağlığını korumak adına denetimlere sıkı bir şekilde devam edeceğiz. Benzer gıda sahteciliğine göz yummayacağız. Zeytinyağı yemeklerimizin baş tacı ama vatandaşlarımızdan ricamız sağlık için piyasa değerinin altında satılan, menşei belli olmayan ve üzerinde herhangi bir bilgilendirici etiketin yer almadığı yağların satın alınmamasıdır" ifadesini kullandı. - MUĞLA