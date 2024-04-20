Marmaris\'te şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

Marmaris'te şiddetli fırtına çatıyı böyle uçurdu
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan ve bugün sabaha karşı etkisini gösteren fırtınanın ardından çıkan hortum sebebiyle Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde meydana gelen hasar anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Marmaris'te sabaha karşı etkili olan fırtına ve yağmur sonrasında çıkan hortumda Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında zararlar meydana geldi. Hortum sonrasında yaşanan olaylarda yaralanma olmazken, hortumun şiddeti güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yaşanan o anların güvenlik kamerası görüntüleri servis edilirken, görüntülerde gün aydınlanmadan fırtınanın şiddeti, hortumun gelerek ortalığı yıkması ve yağmurun şiddeti yer aldı.
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