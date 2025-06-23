Marmaris\'teki Cinayet Soruşturmasında Dört Tutuklama

Marmaris'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Çağlar Koç isimli vatandaşın yaşamını yitirdiği cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı dörde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.S. ve müşteki-şüpheli O.Ç., 21 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Yürütülen soruşturma kapsamında, maktul Çağlar Koç'a olay anında fiziki müdahalede bulunan ve önceki günlerde kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahsın kimlikleri belirlendi. Ş.A. ve Z.A. isimli bu iki şüpheli, Marmaris Asayiş Büro Amirliği'ne kendi rızalarıyla gelerek teslim oldu. Alınan ifadelerinde, maktul Çağlar Koç'a korku ve panik nedeniyle vurduklarını öne sürdüler.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Ş.A. ve Z.A., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA