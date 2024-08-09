Marmaris\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Aksaz Yalancı Boğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi başladı. 12 hava aracı, 2 iş makinesi 15 arazöz ve su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - MUĞLA