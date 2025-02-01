Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Geniş Video İzle

Ankara'da, yolcu taşıma platformu "Martı Tag" sürücülerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Müşteri görünümünde bindiği Martı Tag aracının sürücüsünü alıkoyarak tehdit eden taksici yakalanarak gözaltına alınırken, saldırı anlara kameraya yansıdı.

01.02.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da taksici ile Martı Tag sürücüsü arasında yaşanan gerginlikler artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, dört taksi şoförünün bir Martı Tag sürücüsünü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir görüntü daha sosyal medyada dolaşıma girdi.

"HER ŞEYİMİ VEREBİLİRİM" DEDİ AMA...

Görüntülerde taksi şoförünün müşteri gibi davranarak Martı Tag uygulamasından çağırdığı aracın sürücüsüne tehditler tehditler savurduğu görülüyor. Genç sürücünün "Ağabey özür dilerim, çok borcum var, her şeyimi verebilirim" şeklindeki yalvarışlarına rağmen, taksici genç sürücüyü zorla alıkoydu. Yaşanan olayda, taksicinin sürücüye hakaret ettiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemeler çerçevesinde taksi sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"GRAM YÜREĞİNİZ VARSA BANA SALDIRIN"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öktem, "Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara'ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan farklı bir olayda ise, Martı Tag sürücüsünü alıkoyarak darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Oğuz Alper Öktem, 3-sayfa, Güncel, Ankara, PES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hasan Sabbahlarolmasın:
    Oğuz Alper Öktem tek kelime ADAM. HODİRMEYDAN SENİNLE 414141 33 2 Yanıtla
  • Çetin Yanar:
    sen adaleti bilıyormusunki adalet dagıtıyorsun bu martı mıdır nedir resmimi kardeşim 2 25 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu eskiyalara anladiklari dilden konusmak lazim it surusu gibi ancak kalabalik olunca millete saldiriyorlar 19 1 Yanıtla
  • Ramo:
    bu taksici ler iyice eşkıyalık peşinde ler ama cezalarını çekecekler yok öyle 3 kişi 4 kişi bir adamı sıkıştırıp dövmek 16 1 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    taxi ci mılletının hepsı soyguncu eskıya bırılerı dur demelı bu neyudugu belırsız sehır eskıyalarına bence bu adamı ıcerıden hıc cıkarmamalılar kendılerı ekmek pesınde baskası degıl o cocuklarının 13 3 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    sırf bu adiler yüzünden tag diyoruz hatta korsan diyoruz , şehir eşkiyalarına inat 12 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SU TIPLER BANA BIR RASTLASADA 8 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu saldıranlar nelerine güveniyor Allah'tan da korkmuyor kuldan da utanmıyor 8 0 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Şimdi size ne olacak bekleyip görelim 1 0 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Bu taksiciler madem delikanlısın adalet önünde hakkınızı arayın vergi yok müşteriye saygı yok birde böyle güzel hem uygun hem sıkıntısız hizmet verenlere saldırı var kendinizi ne sanıyorsunuz 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.