Maskeli adam, gündüz vakti 6 yaşındaki çocuğu babasının kollarından kaçırmaya çalıştı - Son Dakika
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Maskeli adam, gündüz vakti 6 yaşındaki çocuğu babasının kollarından kaçırmaya çalıştı

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New York'un Brooklyn bölgesinde, 6 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan kişi tutuklandı. Olay, cumartesi günü saat 15:30 civarında yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah maskeli bir adamın çocuğu yerden kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Baba, oğlunun elini sıkıca tutarak adamı uzaklaştırıyor. Polis, 28 yaşındaki Stephen Sowe isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, kaçırmaya çalıştığı çocuğun komşusu olduğu belirlendi.

12.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:54
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Korkunç olay, cumartesi günü saat 15:30 civarında, New York'un Brooklyn bölgesinde, altı yaşındaki bir çocuğun evinden birkaç sokak ötede yaşandı.

Olay sırasında küçük çocuk, Brooklyn'in Crown Heights mahallesindeki Kingston Caddesi'nde, Hasidik Yahudi topluluğunun yoğun olarak yaşadığı bölgede, babasıyla birlikte Şabat toplantısına gidiyordu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah kayak maskeli bir adamın çocuğu yerden kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Baba, oğlunun elini sıkıca tutarak adamı uzaklaştırıyor ve onunla yüzleşiyor.

Polis, daha sonra 28 yaşındaki Stephen Sowe isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Sowe, pazar sabahı saat 01:40'ta kaçırma teşebbüsü, taciz ve çocuğun refahını tehlikeye atmak suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelinin, kaçırmaya çalıştığı çocuğun komşusu olduğu belirlendi.

Çocuğun annesi Balya, "Çocuklarım eve döndüğünde 'Anne, biri beni yakalamaya çalıştı!' dediler ve dehşete kapıldım" dedi. Anne, Sowe'u tanıdıklarını ve daha önce hiç sorun yaşamadıklarını belirtti. "Her zaman kapıyı tutar, her zaman nazikti" diye ekledi.

Komşuların ifadesine göre Sowe'un olay günü kötü bir gün geçirdiği öğrenildi. Anne, saldırının antisemitik bir nefret suçu olduğunu düşünmediğini, ancak 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından sonra Yahudi toplumunun tedirgin olduğunu söyledi.

"New York'ta yaşarken, birinin altı yaşındaki bir çocuğa saldırıp onu ailesinden ayırmaya çalışmasını beklemezsiniz" diyen anne, oğlunun terapi alacağını ve ailenin mahkemede adaletin yerini bulmasını umduğunu belirtti.

Çocuğun babası Zalman ise adamın aynı gün başka insanlara da saldırdığını söyledi. "Bunun bir nefret suçu olduğunu düşünmek istemiyorum, çünkü İsrail'de ve dünyada olan her şeyle birlikte, oğlumun bunun bir nefret suçu olduğunu hissetmesini istemiyorum. Çocuklar bunun bir nefret suçu olduğunu hissetmeye başladıkları anda her yere gitmekten korkacaklar. Adamın sadece normal olmadığını düşünmelerini istiyorum" diye konuştu.

Maskeli adam, gündüz vakti 6 yaşındaki çocuğu babasının kollarından kaçırmaya çalıştı
Maskeli adam, gündüz vakti 6 yaşındaki çocuğu babasının kollarından kaçırmaya çalıştı

Cumartesi, Cumartesi, Güvenlik, Brooklyn, New York, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Polis, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maskeli adam, gündüz vakti 6 yaşındaki çocuğu babasının kollarından kaçırmaya çalıştı - Son Dakika

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