Mauro Icardi, Wanda Nara\'yı takipten çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

L-GANTE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde cüretkar pozlarıyla gündem olan Wanda Nara, bu kez de aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile görüntülendi. Nara'nın Arjantinli rapçi ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldığı ortaya çıktı.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Icardi, bu görüntüler sonrasında çok konuşulacak bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Wanda Nara'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.