Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı - Son Dakika
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Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile sallatınlı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Icardi de bu gelişme üzerine Nara'yı takipten çıktı.

02.11.2024 23:32
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

L-GANTE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde cüretkar pozlarıyla gündem olan Wanda Nara, bu kez de aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile görüntülendi. Nara'nın Arjantinli rapçi ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldığı ortaya çıktı.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Icardi, bu görüntüler sonrasında çok konuşulacak bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Wanda Nara'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
Mauro Icardi, Wanda Nara\'yı takipten çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yaman Auto:
    Ya yeter be icardi boş ver Wanda’yı biz şampiyonluğa bakalım. 6 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    geçmiş olsun Wanda. İcardi senden vazgeçtiyse bu iş bitmiş demektir 4 0 Yanıtla
  • Ramo:
    kadın kucaktan kucağa, sanki inadına yapıyor 1 0 Yanıtla
  • Oooo:
    İcardi rakiplere Wanda Nara da icardiye devamlı gol atıyor 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Wanda ile barışmış olan icardiyi türkiyede hiçbir takım durduramaz. 0 0 Yanıtla
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