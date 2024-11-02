Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde cüretkar pozlarıyla gündem olan Wanda Nara, bu kez de aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile görüntülendi. Nara'nın Arjantinli rapçi ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldığı ortaya çıktı.
Icardi, bu görüntüler sonrasında çok konuşulacak bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Wanda Nara'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı - Son Dakika
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