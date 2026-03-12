16 Yaşındaki Kızın Ölümü: Baba Tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba tutuklanırken, ağabeyi serbest bırakıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi'nde dün 16 yaşındaki Zuhal S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi ve babası gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifade veren ağabeyi, olay saatinde uykuda olduğunu ve silah sesiyle uyandığını iddia etti. Baba H.S. ise ifadesinde, olaydan önce kızını hortumla darbettiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edilen baba ve oğul, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, baba H.S.'nin olay öncesinde kızını darbettiği gerekçesiyle "yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ağabey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN