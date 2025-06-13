Mehmet Altunkaya\'nın Profesörlük Kadrosu İptal Edildi

Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun, sahte belge ve intihal iddiaları üzerine yürütülen inceleme sonucu iptal edilmesi yönündeki karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylandı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2015-2023 yılları arasında dekan olarak görev yapan, üniversitenin eski rektör yardımcısı Mehmet Altunkaya hakkında sahte belge düzenlediği ve akademik unvanları şartları sağlamadan aldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma sonucunda alınan iptal kararı, Yükseköğretim Kurulu tarafından da uygun bulundu.

Altunkaya hakkında, profesörlük unvanını hak etmediği ve idareyi sahte belge ile yanılttığı yönünde yapılan şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, şikayete konu iddiaların doğru olduğu belirlendi.

Bilirkişi raporunun ardından, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu iptal edilerek, doçentlik kadrosuna düşürülmesi kararı alındı. Bu karar, onay için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

YÖK Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantıda da profesörlük kadrosuna atanma işleminin geri alınması kararı uygun bulundu. YÖK'ten çıkan kararda ayrıca, Altunkaya'nın doçent olarak atanmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu teklifinin de uygun görüldüğü bildirildi. - ANTALYA