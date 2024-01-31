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Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi - Son Dakika
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Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında M-4 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, AK-47 piyade tüfeği, el bombaları ve diğer ekipmanlar bulunuyor.

31.01.2024 15:09
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Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk askerinin terör yuvalarına pençe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" İfadelerine yer verildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şu şekilde:

"2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbün."

Mehmetçik Zeytin Dalı Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi
Kaynak: İHA

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