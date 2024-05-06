Meksika'da kaybolan 3 sörfçünün cesetleri silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Meksika'da kaybolan 3 sörfçünün cesetleri silahla vurulmuş halde bulundu

Meksika'nın Baja California eyaletine sörf yapmaya gelen ve geçtiğimiz hafta kayıplara karışan 2'si Avustralyalı, 1'i ABD'li 3 sörfçünün cansız bedeni silahla kafalarından vurulmuş halde kuyuda bulundu. Saldırı sonucunda 3 sörfçü hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, saldırının gerçekleştiği yerden 6 kilometre uzaklıkta başka bir ceset daha bulundu.

06.05.2024 12:01
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Meksika'nın Baja California eyaletine sörf yapmaya gelen ve geçtiğimiz hafta kayıplara karışan 2'si Avustralyalı, 1'i ABD'li 3 sörfçünün cansız bedeni silahla kafalarından vurulmuş halde kuyuda bulundu.

Meksika'da geçtiğimiz hafta kayıplara karışan 3 sörfçü ölü bulundu. Baja California eyaletindeki Ensenada şehrinin güneyindeki bir sahil şeridine sörf yapmak için gelen Avustralyalı Jake ve Callum Robinson kardeşler ile ABD'li Jack Carter Rhoad'un cansız bedeni silahla kafalarından vurulmuş halde 15 metre derinlikteki kuyuda bulundu.

Baja California eyalet savcısı Maria Andrade saldırının içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırganlar araçla geçerken sörfçülerin çadırını ve kamyonetini gördü. Aracın lastiklerini çalmak istediler. Sörfçüler ise buna direndi" dedi. Andrade saldırganların sörfçüleri o anda vurmuş olabileceğini belirtti. Sörfçülerin cesetlerinin bulunduğu kuyunun üstünün tahtalarla kapatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers Robinson, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Robinson, "Bu kesinlikle korkunç, dehşet verici bir sınav. Düşüncelerimiz bugün yakınlarını kaybedenlerle birlikte" şeklinde konuştu.

Kuyuda başka bir ceset daha bulundu

Yetkililer, saldırının gerçekleştirildiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kuyuda başka bir cansız bedenin daha bulunduğunu kaydetti. Yapılan incelemeler sonucunda 4'üncü cesedin daha uzun bir süredir orada bulunduğu anlaşıldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da kaybolan 3 sörfçünün cesetleri silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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