Melih Meriç\'in Durumu İyiye Gidiyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yaparak, "Vekilimiz gayet iyi, uyaranlara tepki vermeye başladı. Saldırgan ise tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu" dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. ile tartıştıktan sonra şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Meriç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yaparak sağlık durumunun düne göre iyiye gittiğini, saldırganın ise tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra gelip teslim olduğunu ifade etti.

"Vekilimiz düne göre şu anda çok daha iyi durumda"

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu açıklayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Vekilimiz düne çok daha iyi durumda. Dün en son ayrılırken size ameliyatın çok başarılı geçtiğini arz etmiştim. Vekilimiz yoğun bakıma alınmıştı. Bugün itibariyle de durumu gayet iyi, uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor ama doktorlarımız seyrediyor. Uygun saati geldiğinde de tam olarak kendisini uyandıracaklar. Ameliyattan sonra bizi, hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastrocerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla biz Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi bir durumdayız. Hem hekimlerimiz, hem şehir hastanemiz, hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah Vekilimiz de çok kısa bir sürede herkesin Gaziantep'te çok sevdiği, sizlerin de çok yakından tanıdığınız vekilimiz inşallah tekrar sağlıklı aramıza dönecek" dedi.

"Saldırgana o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu"

Saldırganın kaçamayacağını anlayınca gelip teslim olduğunu aktaran Çeber, soruşturmanın devam ettiğini aktararak, "Muhtemelen saldırganla ilgili durumda merak ediliyordur. O da emniyetimiz, Tuncay Müdürümün koordinasyonunda araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki, Onun tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu. Olayı da anlattı. İfadesini de verdi" ifadelerini kullandı.

"Yeni Parti ilçe başkanlığı beklentisi karşılanmadığı için bu eylemi yapmış"

Saldırganın, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine atanma beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrulayan Vali Çeber, "Bu adli bir süreçtir. İşte bir partinin ilçe başkanı, vekilimiz de o partinin milletvekilidir. Sonra vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve Yeni Partide de ilçe başkanı olmak istiyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışma var. Onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor. Şahıs dün olayın gerçekleştiği an itibariyle "O saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını daha sonra vekilin oraya geldiği anda da evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini" bunları ifade etti. Daha başka ve derin ifadeler var ama onları tabii adli süreçteki kıymetli savcılarımız, adli mekanizma değerlendirecek. Ama bizim arkadaşlarımız da her yönüyle çalışmaya devam ediyor. Olayda kullanılan bıçak ve telefon şahsın attığını ifade ettiği yerde aramaya devam ediliyor. Henüz bulunamadı, onu da yakında alırız diye düşünüyorum. Vekilimizin hem şoförü hem de koruması mevcut. Ancak dediğim gibi kendisi halkın içerisinde olmayı çok seven bir vekilimizdir. O gün itibariyle korumasına ve şoförüne 'benim artık özel programlarım var, siz istirahate dönebilirsiniz' diye onları gönderiyor ve kendisi o an için yalnız" diye konuştu.