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Meloni'ye Soruşturma Başlatıldı

Meloni\'ye Soruşturma Başlatıldı

İtalyan savcılar, Başbakan Meloni hakkında uluslararası bir tutuklama kararını göz ardı ettiği için soruşturma açtı.

28.01.2025 21:13
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İtalyan savcılar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağasının İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle soruşturma başlattı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. İtalyan savcılar, Başbakan Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle adli soruşturma açtı.

Meloni, bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirterek, "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" dedi.

Soruşturma, geçen hafta insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla hakkındaki UCM tutuklama emri uyarınca Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılması ve İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesinin ardından başlatıldı. Soruşturmanın kararla ilgili şikayette bulunan avukat Luigi Li Gotti tarafından başlatıldığı tahmin ediliyor. UCM, İtalya hükümetinden kararla ilgili olarak kendisine danışılmadığını belirterek, bir açıklama talep etti.

Meloni, ayrıca söz konusu soruşturmanın Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında 2019 yılında göçmenleri kurtaran bir yardım gemisini günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle Sicilya'da soruşturma açan aynı savcı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Salvini, bu davadan geçtiğimiz ay beraat etti. Salvini, Ağustos 2019'da Akdeniz'de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran yardım gemisi Open Arms'ın İtalya'da limana demirlemesine izin vermemişti. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meloni'ye Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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