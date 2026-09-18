Memur-Sen, Sözcü ve Evrensel'e açtığı davaları kazandı; 30 bin lira tazminat - Son Dakika
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Memur-Sen, Sözcü ve Evrensel'e açtığı davaları kazandı; 30 bin lira tazminat

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Memur-Sen, Sözcü ve Evrensel\'e açtığı davaları kazandı; 30 bin lira tazminat
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Memur-Sen, kendisi ve Genel Başkanı Ali Yalçın hakkında gerçeğe aykırı iddialar içeren Sözcü ve Evrensel gazetelerindeki haberlere karşı açtığı davaları kazandı. Mahkemeler, Sözcü'ye 20 bin, Evrensel'e 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından, Konfederasyon ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hakkında gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici iddiasıyla yargıya taşınan haberlerle ilgili açtığı davayı kazandı.

Memur-Sen, gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici iddiasıyla Sözcü ve Evrensel gazetelerine karşı açtığı davada nihai karar çıktı. Sözcü Gazetesi yazarı Sultan Uçar'ın 8 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan 'Sendika mı Rant Yolu mu?' başlıklı haberinde Memur-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hakkında çeşitli iddialara yer verilmişti. Söz konusu yayında Memur-Sen'in kamu kaynaklarının aktarımına aracılık ettiği, Memur-Sen ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan bir kooperatif arasında bağlantı olduğu ve Yalçın ile ailesinin de bu ilişki içerisinde bulunduğu yönündeki iddialar dava konusu edildi. Memur-Sen'in başvurusu üzerine Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/393 E. sayılı dosyasında görülen davada; haberin yazarı Sultan Uçar, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve Sözcü Gazetesi'ni yayımlayan Mega Ajans ve Reklam Tic. A.Ş. hakkında 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Evrensel Gazetesi'ndeki haber de yargıya taşındı

Benzer şekilde Evrensel Gazetesi yazarı Murat Uysal'ın 7 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan 'Emekçinin Cebindeki İktidar Çekirgesi; Memur-Sen Büyüdükçe Memur Küçüldü' başlıklı yazısında yer alan ifadeler de yargıya taşındı. Söz konusu haberde Memur-Sen'in siyasal iradenin deneticisi olduğu, kamu kaynaklarının aktarımına aracılık ettiği ve ekonomik çıkar amacıyla bir rant ağı içerisinde bulunduğu yönündeki iddiaların yanı sıra, Memur-Sen ile herhangi bir ilgisi bulunmayan bir kooperatif üzerinden Genel Başkan ve ailesini hedef alan ifadelere yer verildiği belirtildi. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/474 E. sayılı dosyasında görülen davada ise haberin yazarı Murat Uysal, Evrensel Gazetesi yetkilileri Kürşat Yılmaz ve Sevinç Sönmez ile gazeteyi yayımlayan Bülten Basın Yayın Reklamcılık Tic. Ltd. Şti. hakkında 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Memur-Sen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, adalete bir kez daha güvendiklerini belirtilerek, "Peş peşe gelen mahkeme kararlarının, kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayınların hukuki sonuçları olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Memur-Sen'in hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir kooperatif üzerinden yürütülen iddialara ilişkin diğer hukuki süreçler de titizlikle takip ediliyor. Kamuoyunu yanıltan, gerçek dışı iddialarla kişi ve kurumların itibarını hedef alan yayıncılık anlayışına karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Ali YalçınMemur Sen3. SayfaSözcüMedyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Memur-Sen, Sözcü ve Evrensel'e açtığı davaları kazandı; 30 bin lira tazminat - Son Dakika
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