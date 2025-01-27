Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

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Tutuklanması talep edilen menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak olan Barım savcılık ifadesinde eylemlerine yönlendirmediğini, eyleme giden oyuncularının yanına gidip, 1-2 kez bireysel olarak katıldığını söyledi.

27.01.2025 23:04
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması talep edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adli süreç devam ederken; Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre savcılık ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Barım, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benden birlik kurmak adına finans ya da ismimle destek olmak adına bir talepte bulunmadı" dedi. Eylemlerin başladığı ilk dönemde Muhteşem Yüzyıl dizinde beraber çalıştığı bazı oyuncuların olduğu ileri sürerek "Oyunculardan birisi arayarak setten çıkarak eyleme gideceklerini, ne yaptıklarına bakmak istediklerini dediler. Ben de hemen gideceğimi söyledim" şeklinde konuştu.

"EYLEMLERE BİREYSEL KATILDIM"

Parkın karşısında boş bir alanda oyuncuların toplandığını, onlara eşlik etmek için gittiğini, 1 ya da 2 defa eyleme gittiğini söyleyen Barım, "Sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum" diyerek bireysel olarak katıldığını söyledi.

O GÖRÜNTÜLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Sanatçılara hiçbir zaman meydanda beyanat vermediğini, onlara bir açıklama yapmaları hususunda herhangi bir yönlendirme ve terkinin olmadığını öne süren Barım, "Bahse konu sanatçılara benim talimat vermem söz konusu değildir. Görüntülerde yer alan Halit Ergenç'in yanındaki benim orada telefonla kiminle görüştüğümü hatırlamıyorum. Arkadaşıma nerede olduğumuzu söylüyorumdur" dedi.

"ANLADIĞIM KADARIYLA BİLDİRİ ÇİĞDEM MATER TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Tapelere konu bildirinin sorulması üzerine Barım, "Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir. Kim tarafından yazıldığını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla bildiri Çiğdem Mater tarafından gönderildi" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

İfadesinde son olarak, oyuncuların kendi fikir ve iradelerinin olduğunu, onların fikirlerini yönlendirmediğini belirterek "3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. İş hayatım boyunca herhangi bir tarafın adamı olmadım. Sadece en iyi şekilde işimi yapmaya çalıştım. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi" diyerek son verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.

Menajer Ayşe Barım\'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Özgür Çelik:
    gezi parkimi kalmis nerden çıktı şimdi bu mazot 50 tl ye dayanmış bence çok daha önemli problemlerimiz var. 34 107 Yanıtla
    Yelloz Kız:
    zaten mesele tamda bu .. bunları gündem yapıp gerçek gündemi saklama 9 62
  • Çelikk:
    Hem Eylem Yapın Sonrada Kıvırın 111 13 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    kazanç 300 500.000 olunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar tabii bunlar da bu tür kalkışmalara kalkıyorlar bu memlekette para kazanan kendini devlet zannediyor ama 22.000 TL alan da karnını doyurma derdine düşüyor herkes hak ettiğini alması lazım Kimin ne cezası varsa çeksin bizim sırtımızda kazaniyorlar yetmiyor bide kambur oluyorlar 111 4 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    15 yıl sonra mı akıllara gelmiş bunların. madem sucluydu bu zamana kadar neden beklendi. herhalde 20 yıl sonrada Bülent Arınç ı alırlar 95 yaşlarda fotodan 21 66 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    devlet yapılan hainliği yarına bırakır ama yanına bırakmaz 48 3 Yanıtla
  • Murat Çelik:
    Devlet yarına bırakır. ancak yanına bırakmaz. 35 6 Yanıtla
  • Murat Zor:
    israilin etki ajanları bir bir toplanacak. Türk ün gücünü göreceksiniz. 37 2 Yanıtla
  • 19815530:
    vatan hainlerine idam şart! 13 1 Yanıtla
  • Adem Erdoğan:
    Bu hukuksuzlugun akil hocası zalim esat in yatak arkadasi suriyedeki hapishaneleri. 1 5 Yanıtla
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