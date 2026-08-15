Menderes'te 52 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Menderes'te 52 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Menderes\'te 52 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Menderes açıklarında 21 göçmeni yakaladı, 31 göçmeni ise denizde kurtardı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saatler içinde gerçekleştirilen iki farklı faaliyette, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalanırken, denizde sürüklenerek mahsur kalan 31 düzensiz göçmen ise sağ kurtarıldı.

13 Ağustos gecesi saat 04.35 sıralarında Menderes ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356), deniz üzerinde şüpheli bir lastik botun hareket halinde olduğunu tespit etti. Tespit üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-89), söz konusu hareketli lastik botu önleyerek durdurdu. Ekipler tarafından bota yapılan müdahale sonucunda, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Motoru arızalanan bota hızır gibi yetiştiler

Aynı gün saat 07.35 sıralarında ise ekiplere bir yardım çağrısı düştü. Yine Menderes ilçesi açıklarında, bu kez içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu başka bir lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklendiği ihbarı alındı. İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35, KB-118) verilen koordinatlara ulaştı. Ekipler, denizin ortasında mahsur kalan ve yardım bekleyen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmeni başarılı bir operasyonla kurtararak karaya çıkardı.

Yakalanan 21 ve mahsur kaldıkları denizden kurtarılan 31 kişi olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen, karadaki sağlık kontrolleri ve idari işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menderes'te 52 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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