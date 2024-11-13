Korkunç olay Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yaşandı. Balıkçılar, dere içinde kadın cesedi buldu.
Akşam saatlerinde Menekşe Deresi'nden denize açılan balıkçılar dere içerisinde bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
Durum üzerine olay yerine dalgıç polisleri de sevk edildi. Ekiplerce, sudan çıkarılan ceset üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemede cesedin 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu tespit edildi.
Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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