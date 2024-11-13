Menekşe Deresi\'nde balıkçılar tarafından kadın cesedi bulundu

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Korkunç olay Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yaşandı. Balıkçılar, dere içinde kadın cesedi buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK DİLDİ

Akşam saatlerinde Menekşe Deresi'nden denize açılan balıkçılar dere içerisinde bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

3 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durum üzerine olay yerine dalgıç polisleri de sevk edildi. Ekiplerce, sudan çıkarılan ceset üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemede cesedin 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu ve yaklaşık 3 gündür suda olduğu tespit edildi.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.