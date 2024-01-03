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Menemen'de 2023'te yapılan denetimlerde çok sayıda suçlu yakalandı - Son Dakika
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Menemen'de 2023'te yapılan denetimlerde çok sayıda suçlu yakalandı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarda uyuşturucu ve diğer suç unsurlarıyla mücadele etti. Operasyonlarda 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca bin 262 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Menemen\'de 2023\'te yapılan denetimlerde çok sayıda suçlu yakalandı
03.01.2024 - 10:26,
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İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çok sayıda aranan suçlu yakalanırken, özellikle uyuşturucu ve diğer suç unsurları konusunda önemli çalışmalar yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev liderliğinde 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında sıkı çalışma yürüten Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda suç unsurlarıyla mücadele etti. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, suçta kullanılan 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise, madde ticareti yaptığı belirlenen 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 şahsa işlem gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda ise, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam bin 262 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Menemen'de 2023'te yapılan denetimlerde çok sayıda suçlu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemen'de 2023'te yapılan denetimlerde çok sayıda suçlu yakalandı - Son Dakika
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