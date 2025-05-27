Menemen'de Feci Kaza: Baltacı Çifti Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Menemen'de Feci Kaza: Baltacı Çifti Hayatını Kaybetti

Menemen\'de Feci Kaza: Baltacı Çifti Hayatını Kaybetti
27.05.2025 15:12
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Menemen'deki düğün salonunda taş kemerin devrilmesi sonucu Baltacı çifti hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik çıkışında, kapıdaki taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybeden Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı çifti, İzmir'den gözyaşlarıyla uğurlandı. Mehmet Fatih Baltacı'nın acılı babası ise yaptığı açıklamada işletmenin çok büyük bir ihmali olduğunu belirtti.

25 Mayıs günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İzmir Şehir Hastanesi'nden acılı veda

Yaşanan feci olayda hayatını kaybeden bir çocuk sahibi Baltacı çifti için, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'nın görev yaptığı İzmir Şehir Hastanesinde tören gerçekleştirildi. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hayatını kaybeden Baltacı çiftinin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Ölüm bile ayıramadı, sevenleri gözyaşlarıyla veda etti

Tabutları yan yana konan Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın aile üyeleri, tabutlara sarılarak gözyaşı döktüler. Okunan dualar ve alınan helallik sonucu cenazeler, defnedilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

"Çok büyük ihmal var"

Oğlunun ve gelininin büyük bir ihmal sonucu hayatlarını kaybettiğini söyleyen Mehmet Fatih Baltacı'nın acılı babası Ali Rıza Baltacı, basın mensuplarından olayın hukuki sürecinin takip edilmesini rica etti. Baltacı, "Yavrumun ve kızımın mekanları cennet olsun. Biricik yavrularını bizlere emanet edip gittiler. Gözleriniz arkada kalmasın. Çok büyük bir ihmal var. Sağlam yapılmayan bir şey rüzgar olmuş veya olmamış, illa ki düşecekti. Siz basın mensuplarından da tüm bu hukuki sürecin takip edilmesini istirham ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menemen'de Feci Kaza: Baltacı Çifti Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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