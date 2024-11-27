Menemen'de Uyuşturucu Tacirlerine Baskın - Son Dakika
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Menemen'de Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

Menemen\'de Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi baskında yakalandı, 2'si tutuklandı.

27.11.2024 20:37
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İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanmamak için dağlık alanda yaşayan uyuşturucu tacirleri, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok baskında yakayı ele verdi. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle, polise yakalanmamak için Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde dağlık alanda yaşayan uyuşturucu tacirlerini tespit etti. Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

14 farklı suçtan aranıyordu

Operasyon kapsamında, 14 adet farklı suçtan, 11 yıl 3 ay cezası bulunan ve aranan Ö.C. (38), 12 adet farklı suçtan 18 yıl cezası bulunan ve aranan M.C. (24), şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin etmeye gelen ve yakalanan M.T.(30) ve B.Ç. (28) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.C. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.T. ve B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Menemen'de Uyuşturucu Tacirlerine Baskın - Son Dakika

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