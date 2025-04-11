Menenjitten hayatını kaybeden İrem\'in babası konuştu

Kocaeli'de yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. İrem'in babası Furkan Aslan, hastalık belirtisinin dizlerinde ağrı ile başlayıp hızlı şekilde nüksettiğini belirterek, "2 gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. 3'üncü gün kusma şikayetleri yaşadı. Kusma, ayak ağrısı, vücudunun bir iki yerinde sivilce şeklinde lekeler vardı. Biz de bu ağrılardan dolayı hastaneye başvurduk" dedi.

Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlillerinde küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öğrenildi. Önce Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, ardından da Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük kız, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, İrem'in vefat haberinin ardından, menenjit hastalığı okul çevresinde tedirginlik oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.

Minik İrem son yolculuğuna uğurlandı

Minik kızın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak önce evinin önüne ardından Sopalı Çiftliği Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Aslan'ın ailesi, öğretmenleri, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe kaymakamı ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazına katılan vatandaşların çoğu maske taktığı görüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik İrem, Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

"Hastalık hızlı nüksetti"

Gazetecilere açıklamalarda İrem'in babası Furkan Aslan, hastalığın hızlı şekilde nüksettiğini ifade ederek, "Yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakımda 1 gün tedavi gördü. En son durumunun stabil olduğunu söylemişlerdi ve de ozon tedavisi için Şehir Hastanesi'ne naklettiler. Orada da yaklaşık 5 saat kaldık" dedi.

"Diz ağrısıyla başladı"

Hastalığın belirtilerini anlatan Aslan, "Evdeyken ufak belirtileri vardı. Diz ağrısıyla başladı. 2 gün boyunca diz ağrısı olduğunu söyledi. 3'üncü gün kusma şikayetleri yaşadı. Kusma, ayak ağrısı, vücudunun bir iki yerinde sivilce şeklinde lekeler vardı. Biz de bu ağrılardan dolayı hastaneye başvurduk. İlk başta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Enfeksiyon hastalığı olabileceği için bizi Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Oraya çarşamba günü saat 15.00'de gittik. O saatten gece 00.00'a kadar sürekli tahliller, analizler yaptılar. En son omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar. Orada menenjit hastalığını tespit ettiler ve tedaviye başladılar" diye konuştu.

"Lekeler vücudunu sarmaya başladı"

Aslan, hastane sürecinde İrem'in vücudundaki lekelerin gittikçe arttığını ifade ederek, "Bu süreçte lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı, halsizlik oluştu. Gece yarısı belindeki sıvı alındıktan sonra narkozun da etkisiyle kendinde değildi. O ara etkiler arttıkça ve testlerin sonuçları da çıkınca yoğun balkıma aldılar. Yoğun bakımda da 1 gün kaldık. Ardından kötü haberini aldık" diye konuştu.

Ayrıca Furkan Aslan, İrem'in gerekli tüm aşılarını sağlık ocağında yaptırdıklarını söyledi.

"Yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerimize koruyucu tedavi uygulanmıştır"

Kocaeli Valiliği konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi İrem Aslan menenjit tanısıyla tedavi görmekteyken yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün vefat etmiştir. Öğrencimize menenjit tanısı konulduktan sonra yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerimize koruyucu tedavi uygulanmıştır. An itibariyle söz konusu okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmamıştır. Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından okulda gerekli bilgilendirmeler yapılmış, milli eğitim müdürlüğü ekiplerimiz de okulda rehberlik görevlerini yürütmekte olup konu ilgili müdürlüklerimizce ve valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi. - KOCAELİ