Menteşe\'de Arazide Başlayan Yangın Konteynırlara Sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide başlayıp konteynırlara sıçraya yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşması ile arazide başlayan yangın bir şahsa ait konteynırlara sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında depo olarak kullanılan 4 adet konteynır zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA